По данным телеканала, для осуществления диверсий используются только беспилотники украинского производства. Источники также отмечают, что атака на Кремль в начале мая была проделана проукраинскими агентами, которые запустили БПЛА с территории России.

Указывается, что Киев разработал эффективные маршруты контрабанды, которые позволяют доставлять беспилотники и их компоненты в Россию, где их можно собрать на месте.

Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявил, что беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы, сообщает «Радиоточка НСН».

