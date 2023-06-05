СМИ: Украина предоставляет своим агентам в России дроны для атак
Украина разработала сеть агентов в России и предоставляет им дроны для атак. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, для осуществления диверсий используются только беспилотники украинского производства. Источники также отмечают, что атака на Кремль в начале мая была проделана проукраинскими агентами, которые запустили БПЛА с территории России.
Указывается, что Киев разработал эффективные маршруты контрабанды, которые позволяют доставлять беспилотники и их компоненты в Россию, где их можно собрать на месте.
Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявил, что беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru