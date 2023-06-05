СМИ: Украина предоставляет своим агентам в России дроны для атак

Украина разработала сеть агентов в России и предоставляет им дроны для атак. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, для осуществления диверсий используются только беспилотники украинского производства. Источники также отмечают, что атака на Кремль в начале мая была проделана проукраинскими агентами, которые запустили БПЛА с территории России.

Указывается, что Киев разработал эффективные маршруты контрабанды, которые позволяют доставлять беспилотники и их компоненты в Россию, где их можно собрать на месте.

Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявил, что беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы, сообщает «Радиоточка НСН».

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