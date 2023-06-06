СМИ: в Курской области обнаружили беспилотник «Азова»

По информации издания, первый дрон обнаружили рядом с селом Лебедевка Суджанского района. На крыльях имелась маркировка бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Взрывного устройства на беспилотнике не было.

Обломки второго БПЛА нашел на своем участке житель Курска. По предварительным данным, это части дрона, который сбили над городом в ночь на 2 июня.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 6 июня в восточной части полуострова средствами радиоэлектронной борьбы заглушен и посажен украинский беспилотник, передает «Радиоточка НСН».

