СМИ: в Курской области обнаружили беспилотник «Азова»

В Курской области утром 6 июня нашли два беспилотника, сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации издания, первый дрон обнаружили рядом с селом Лебедевка Суджанского района. На крыльях имелась маркировка бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Взрывного устройства на беспилотнике не было.

Обломки второго БПЛА нашел на своем участке житель Курска. По предварительным данным, это части дрона, который сбили над городом в ночь на 2 июня.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 6 июня в восточной части полуострова средствами радиоэлектронной борьбы заглушен и посажен украинский беспилотник, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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