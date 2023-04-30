Российские войска загнали в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении

Беспилотные летательные аппараты отслеживали перемещения украинских военных и в режиме реального времени передавали данные артиллерии, нанеся по войскам несколько точечных ударов. В результате солдаты Украины покинули изначально занимаемые укрытия. Когда личный состав ВСУ занял новый блиндаж, разведчики России скорректировали итоговый удар.

Ранее стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска (Бахмута) из-за острой нехватки боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».

