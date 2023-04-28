СМИ: ВСУ попытались контратаковать в Артемовске

По словам бойца, ВСУ пытались вернуть контроль над так называемой дорогой жизни. Это участок трассы, по которой снабжается украинская группировка в городе.

Военнослужащий заявил, что «Вагнер» отбил атаку противника.

Боец отметил, что автомобили с боеприпасами для украинских войск еще могут проехать по полям. В дождливую погоду снабжение подразделений ВСУ затрудняется, уточнил он.

Российские силы 27 апреля уничтожили укрепление украинских войск на юго-западе Артемовска. ВСУ использовали здание для контроля окрестностей, передает «Радиоточка НСН».

