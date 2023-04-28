СМИ: ВСУ попытались контратаковать в Артемовске
Украинские подразделения предприняли попытку контратаки в Артемовске (Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего ЧВК «Вагнер».
По словам бойца, ВСУ пытались вернуть контроль над так называемой дорогой жизни. Это участок трассы, по которой снабжается украинская группировка в городе.
Военнослужащий заявил, что «Вагнер» отбил атаку противника.
Боец отметил, что автомобили с боеприпасами для украинских войск еще могут проехать по полям. В дождливую погоду снабжение подразделений ВСУ затрудняется, уточнил он.
Российские силы 27 апреля уничтожили укрепление украинских войск на юго-западе Артемовска. ВСУ использовали здание для контроля окрестностей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- СМИ: ВСУ попытались контратаковать в Артемовске
- В центре Санкт-Петербурга загорелось здание кинотеатра
- «Динамо» проиграло «Факелу» в матче к 100-летию клуба
- Беженка с Украины разделась в эфире британского ТВ
- СМИ: экспорт российской водки упал на 80% из-за санкций
- NYT: США разместят на Украине датчики определения силы ядерного взрыва
- Украинские СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в Николаеве
- В Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров
- МОК отказался менять критерии допуска россиян после заявления ОКР
- Чавушоглу: США и Великобритания блокируют российскую часть зерновой сделки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru