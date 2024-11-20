Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве сообщили, что подразделения группировки «Центр» за сутки отразили 12 контратак противника, ВСУ потеряли 390 бойцов. А подразделения «Южной» группировки продолжают продвижение, на данном направлении потери ВСУ достигли 500 человек.

Окружение Курахово и штурм Запорожья: Как развивается наступление ВС РФ

Днем ранее подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в Донецкой народной республике. Здесь ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, три автомобиля, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о сложных боях для украинской армии у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Указывалось, что Вооруженные силы РФ наступают в районе Миролюбовки, Луча и Лисовки на Покровском направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияУкраина

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