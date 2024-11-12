Генштаб ВСУ: Самые сложные бои идут у Ильинки и Новоселидовки в ДНР

Самые сложные бои для украинской армии идут у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Отмечается, что российская авиация наносит удары в районе Курахово, Дальнего и Андреевки. Также указывается, что Вооруженные силы РФ наступают в районе Миролюбовки, Луча и Лисовки на Покровском направлении.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ столкнулись с одним из самых мощных наступлений российской армии с начала спецоперации. По его словам, ситуация на линии фронта «продолжает оставаться сложной». Сырский указывал, что в некоторых районах продолжаются активные боевые действия, которые требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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