Генштаб ВСУ: Самые сложные бои идут у Ильинки и Новоселидовки в ДНР
Самые сложные бои для украинской армии идут у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что российская авиация наносит удары в районе Курахово, Дальнего и Андреевки. Также указывается, что Вооруженные силы РФ наступают в районе Миролюбовки, Луча и Лисовки на Покровском направлении.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ столкнулись с одним из самых мощных наступлений российской армии с начала спецоперации. По его словам, ситуация на линии фронта «продолжает оставаться сложной». Сырский указывал, что в некоторых районах продолжаются активные боевые действия, которые требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru