Российские войска уничтожили позиции украинской артиллерии, обстреливающие Белгородскую область

Российские артиллеристы уничтожили позиции украинской армии, обстреливающие населенные пункты в Белгородской области, сообщает РИА Новости.

Белгородский губернатор рассказал об обстрелах региона за последние сутки

Разведка докладывает о выявленной цели, после чего артиллеристы выезжают на позицию, где отрабатывают цель по противнику. Корректировка ведется с помощью беспилотника.

Также военные России ликвидируют взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы.

Ранее Белгородский губернатор заявил об обстреле села Дроновка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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