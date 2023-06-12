Белгородский губернатор заявил об обстреле села Дроновка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что село Дроновка Грайворонского городского округа попало под миномётный обстрел ВСУ.
По его словам, в результате одно частное домовладение получило незначительные повреждения - осколками посекло фасад и выбило стёкла.
«Пострадавших нет», - написал Гладков.
Он добавил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы.
Ранее Гладков заявил, что украинские войска за минувшие сутки обстреляли четыре района Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru