Белгородский губернатор заявил об обстреле села Дроновка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что село Дроновка Грайворонского городского округа попало под миномётный обстрел ВСУ.

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По его словам, в результате одно частное домовладение получило незначительные повреждения - осколками посекло фасад и выбило стёкла.

«Пострадавших нет», - написал Гладков.

Он добавил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков заявил, что украинские войска за минувшие сутки обстреляли четыре района Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелБелгород

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