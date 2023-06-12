Белгородский губернатор рассказал об обстрелах региона за последние сутки

По словам губернатора, ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов по селу Журавлевка, три - по селу Устинка в Белгородском районе. Кроме того, минометному обстрелу и двум атакам с беспилотников подвергся хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе.

Также в Грайворонском городском округе ВСУ обстреляли из гранатомета территорию у села Новостроевка-Вторая и попытались осуществить атаку с помощью дрона. По Шебекинскому городскому округу противник выпустил 19 различных боеприпасов. Так, село Новая Таволжанка обстреляли из ствольной артиллерии, населенные пункты Муром и Середа — из минометов.

Гладков подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

