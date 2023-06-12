Белгородский губернатор рассказал об обстрелах региона за последние сутки
Украинские войска за минувшие сутки обстреляли четыре района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов по селу Журавлевка, три - по селу Устинка в Белгородском районе. Кроме того, минометному обстрелу и двум атакам с беспилотников подвергся хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе.
Также в Грайворонском городском округе ВСУ обстреляли из гранатомета территорию у села Новостроевка-Вторая и попытались осуществить атаку с помощью дрона. По Шебекинскому городскому округу противник выпустил 19 различных боеприпасов. Так, село Новая Таволжанка обстреляли из ствольной артиллерии, населенные пункты Муром и Середа — из минометов.
Гладков подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru