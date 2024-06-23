Российские войска ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по месту подготовки технического состава Военно-воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Атакован объект, где велась подготовка технического и летного состава украинских ВВС.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заявили в ведомстве.
В субботу Минобороны сообщило о первом за время спецоперации уничтожении канадской боевой бронированной машины Senator, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru