Российские войска ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по месту подготовки технического состава Военно-воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Атакован объект, где велась подготовка технического и летного состава украинских ВВС.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заявили в ведомстве.

В субботу Минобороны сообщило о первом за время спецоперации уничтожении канадской боевой бронированной машины Senator, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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