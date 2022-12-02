Российские войска сорвали украинскую атаку на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России сорвали атаку на Краснолиманском направлении, подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что украинские военные выдвигались для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Так, потери за сутки на этом направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. При этом одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинское командование перебрасывает элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления, опасаясь прорыва своей линии обороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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