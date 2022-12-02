Российские войска сорвали украинскую атаку на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России сорвали атаку на Краснолиманском направлении, подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что украинские военные выдвигались для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Так, потери за сутки на этом направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. При этом одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинское командование перебрасывает элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления, опасаясь прорыва своей линии обороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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