Отмечается, что украинские военные выдвигались для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Так, потери за сутки на этом направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. При этом одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинское командование перебрасывает элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления, опасаясь прорыва своей линии обороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

