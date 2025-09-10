«Конечно, ходят слухи, что блокировка функционала в иностранных сервисах связана с продвижением российских платформ. Но российский лидер Владимир Путин не так давно встречался с представителями IT –бизнеса, бизнес пожаловался, что есть компании, которые выступили против РФ, но продолжают работать у нас. Речь тогда на совещании шла именно о платформе Zoom. После чего Путин призвал "душить" подобные сервисы», - отметил он.

В связи с этим ожидаема блокировка звонков во всех иностранных сервисах, уверен Зыков.

«Не все российские пользователи, судя по настроениям, планируют переходить на Max. Многие начали искать альтернативные площадки – Zoom, Google Meet, иностранный мессенджер Imo и многие другие. Поэтому вполне можно ожидать, что остальные площадки с функциями видеозвонков будут заблокированы. Здесь такая же логика может быть, как при блокировке звонков в Telegram и WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Такие сервисы есть у Яндекса, у VK, в «Одноклассниках» есть звонки, в Max», - рассказал он.

По его словам, обычные пользователи не так страдают из-за ограничений, а вот бизнесу придется искать варианты.

«Главный вопрос в том, как быть компаниям, у которых партнеры в других странах. Государство подталкивает бизнес использовать средства обхода блокировок, потому что перетащить зарубежные компании будет сложно. Бизнесу придется искать решения», - добавил собеседник НСН.

Мессенджер Telegram, а также WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), должны остаться в России. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

