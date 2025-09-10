Слуцкий призвал установить «твердые цены» на дизельное топливо

По его словам, соответствующее решение будет найдено «достаточно быстро».

«Хватит недобросовестным компаниям наживаться на фермерах и, в конечном счете, на гражданах», - указал он.

Слуцкий добавил, что в России надо активизировать работу над поддержкой фермеров «в контакте с представителями фермерских хозяйств».

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в российкий кабмин законопроект, предлагающий установить для пенсионеров единый стандарт льготного проезда в пригородном и межмуниципальном автотранспорте, а также в пригородных поездах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

