Слуцкий призвал установить «твердые цены» на дизельное топливо
В России следует установить «твёрдые цены» на дизельное топливо для фермеров. Об этом в ходе рабочей поездки в Воронеж заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, соответствующее решение будет найдено «достаточно быстро».
«Хватит недобросовестным компаниям наживаться на фермерах и, в конечном счете, на гражданах», - указал он.
Слуцкий добавил, что в России надо активизировать работу над поддержкой фермеров «в контакте с представителями фермерских хозяйств».
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в российкий кабмин законопроект, предлагающий установить для пенсионеров единый стандарт льготного проезда в пригородном и межмуниципальном автотранспорте, а также в пригородных поездах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
