Российские войска продвинулись вглубь Курахово

Войска России прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на заявление военного обозревателя Bild Юлиана Репке.

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По его словам, российские бойцы взяли под контроль около 15% территории города. Отмечается, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

Ранее стало известно, что российские войска ведут наступление на Курахово в Донбассе с трех флангов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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