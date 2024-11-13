Российские войска продвинулись вглубь Курахово
13 ноября 202400:02
Войска России прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на заявление военного обозревателя Bild Юлиана Репке.
По его словам, российские бойцы взяли под контроль около 15% территории города. Отмечается, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.
Ранее стало известно, что российские войска ведут наступление на Курахово в Донбассе с трех флангов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru