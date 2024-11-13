Российские войска продвинулись вглубь Курахово

По его словам, российские бойцы взяли под контроль около 15% территории города. Отмечается, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

Ранее стало известно, что российские войска ведут наступление на Курахово в Донбассе с трех флангов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

