Украина пожаловалась НАТО на тяжелую ситуацию на фронте
На Украине главком Вооруженных сил Александр Сырский сообщил командующему Европейского командования ВС США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе генералу Кристоферу Каволи о сложностях на фронте, сообщает «Лента.ру».
По его словам, ситуация имеет тенденцию к обострению. Сырский отметил, что РФ используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях.
Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что желающих воевать не хватает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru