Украина пожаловалась НАТО на тяжелую ситуацию на фронте

По его словам, ситуация имеет тенденцию к обострению. Сырский отметил, что РФ используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что желающих воевать не хватает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

