Украина пожаловалась НАТО на тяжелую ситуацию на фронте

На Украине главком Вооруженных сил Александр Сырский сообщил командующему Европейского командования ВС США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе генералу Кристоферу Каволи о сложностях на фронте, сообщает «Лента.ру».

Сырский: РФ ведет самое мощное наступление с начала СВО

По его словам, ситуация имеет тенденцию к обострению. Сырский отметил, что РФ используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что желающих воевать не хватает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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