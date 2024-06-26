Российские войска уничтожили три ракетные системы HIMARS

Вооружённые силы РФ уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Силы ПВО за сутки сбили 66 украинских БПЛА и 13 ракет HIMARS

В сообщении говорится, что для удара применялись оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Также уничтожены транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», - уточнили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на 1,9 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороны РФВооруженные Силы РФ

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