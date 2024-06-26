Российские войска уничтожили три ракетные системы HIMARS
Вооружённые силы РФ уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что для удара применялись оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
«Также уничтожены транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», - уточнили в военном ведомстве.
Ранее Минобороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на 1,9 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru