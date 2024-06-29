Кимаковский: ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка

Украинские военные расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка, передает ТАСС со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.

При атаке дрона ВСУ в Курской области погибли пять человек

По его словам, погибли как минимум семеро мирных жителей.

Накануне Кимаковский сообщал, что первая группа беженцев из Торецка была эвакуирована в тыл ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПогибшиеПострадавшиеСпецоперацияУкраинаВСУ

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