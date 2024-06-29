Кимаковский: ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка
29 июня 202413:06
Украинские военные расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка, передает ТАСС со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.
По его словам, погибли как минимум семеро мирных жителей.
Накануне Кимаковский сообщал, что первая группа беженцев из Торецка была эвакуирована в тыл ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru