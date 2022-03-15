Антонов: Единственная угроза для украинцев исходит от националистов

Единственная угроза для мирных жителей Украины сейчас исходит от вооруженных формирований националистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

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По его словам, националисты размещают танки и артиллерию у детских садов и школ. Посол также отметил, что националисты прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди мирного населения.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и, что перевес в численности войск не в их сторону.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаПосолРоссия
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