МИД: Россия была вынуждена признать суверенитет республик Донбасса

«ДНР и ЛНР провозгласили независимость задолго до признания Россией их суверенитета. Это было сделано в условиях гражданской войны, которую киевские власти вели против жителей востока страны», — подчеркнул Полищук.

По его словам, РФ в течение семи с половиной лет добивалась выполнения Киевом Минских соглашений; тогда республики Донбасса были согласны на «цивилизованное возвращение в состав Украины на условиях особого статуса и соблюдения прав и интересов граждан». Однако Украина делала все, чтобы жители Донбасса отказались от возвращения, пишет Ura.ru.

«Их ежедневно обстреливали, держали регион в экономической, транспортной и финансовой блокаде, отказывались объявлять амнистию в связи с конфликтом», — указал Полищук.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Киев начал готовить захват Донбасса силой, в связи с чем Москве пришлось признать независимость ДНР и ЛНР, заключить договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также по обращению республик начать специальную военную операцию для защиты населения Донбасса.

В то же время Полищук отметил, что решение о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями Донбасса.

