Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
Ракетчики России нанесли удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости.
В результате удара были уничтожены три вагона с боеприпасами украинских военных. Киев также лишился десяти транспортных средств подвоза и понес значительные потери в живой силе.
А установками залпового огня «Торнадо-С» были уничтожены места сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных в районе населенного пункта Новодмитровка.
Ранее российская армия нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ в Николаевской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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