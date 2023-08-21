Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

Ракетчики России нанесли удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости.

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В результате удара были уничтожены три вагона с боеприпасами украинских военных. Киев также лишился десяти транспортных средств подвоза и понес значительные потери в живой силе.

А установками залпового огня «Торнадо-С» были уничтожены места сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных в районе населенного пункта Новодмитровка.

Ранее российская армия нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ в Николаевской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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