Иран признал повреждение ядерной инфраструктуры при ударах США
Власти Ирана признали повреждение инфраструктуры ядерных объектов после атак США. Об этом заявил вице-президент республики, глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.
«Это довольно нормально, что в результате военной атаки по объектам наносится ущерб, а инфраструктура разрушается», - отметил он в интервью телеканалу Sky News.
Эслами подчеркнул, что Иран сможет исправить ущерб. По его словам, важно, что наука, технологии и промышленность страны нацелены на долгосрочную перспективу и глубоко укоренились в ее истории.
В июне США ударили по ядерным объектам Ирана в Исфахане, Натанзе, Фордо. Позднее Вашингтон призвал полностью прекратить иранскую ядерную программу, в том числе обогащение урана, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru