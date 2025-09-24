Иран признал повреждение ядерной инфраструктуры при ударах США

Власти Ирана признали повреждение инфраструктуры ядерных объектов после атак США. Об этом заявил вице-президент республики, глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.

«Это довольно нормально, что в результате военной атаки по объектам наносится ущерб, а инфраструктура разрушается», - отметил он в интервью телеканалу Sky News.

Эслами подчеркнул, что Иран сможет исправить ущерб. По его словам, важно, что наука, технологии и промышленность страны нацелены на долгосрочную перспективу и глубоко укоренились в ее истории.

В июне США ударили по ядерным объектам Ирана в Исфахане, Натанзе, Фордо. Позднее Вашингтон призвал полностью прекратить иранскую ядерную программу, в том числе обогащение урана, пишет «Свободная пресса».

