Решетников: Изменений в работе самозанятых до 2028 года не планируется
Изменения в режиме работы самозанятых в России в ближайшие три года не предусмотрены. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
«Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства», — подчеркнул глава Минэкономразвития в ходе выступления в Совете Федерации РФ.
По словам министра, это не снимает ответственности с работодателей, нанимающих самозанятых и пытающихся использовать мимикрию трудовых отношений. Минтруд и Роструд готовят меры для решения этой задачи.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил НСН, что в РФ не обсуждается отмена режима самозанятых даже после завершения эксперимента по налогам на профессиональный доход.
