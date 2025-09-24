Решетников: Изменений в работе самозанятых до 2028 года не планируется

Изменения в режиме работы самозанятых в России в ближайшие три года не предусмотрены. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

«Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства», — подчеркнул глава Минэкономразвития в ходе выступления в Совете Федерации РФ.

По словам министра, это не снимает ответственности с работодателей, нанимающих самозанятых и пытающихся использовать мимикрию трудовых отношений. Минтруд и Роструд готовят меры для решения этой задачи.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил НСН, что в РФ не обсуждается отмена режима самозанятых даже после завершения эксперимента по налогам на профессиональный доход.

