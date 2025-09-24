В России кабмин готовит дополнительные меры по обелению экономики

Правительство готовит дополнительные меры по обелению российской экономики. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации.

Как отметил глава Минэкономразвития, в части сокращения теневой занятости и серых зарплат перед властями стоят постоянные задачи.

«В текущих условиях они поставлены гораздо более остро, и сейчас готовятся дополнительные мероприятия в этой связи», - подчеркнул Решетников.

Ранее министр заявил, что экономика РФ будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, напоминает «Свободная пресса».

