В России кабмин готовит дополнительные меры по обелению экономики
Правительство готовит дополнительные меры по обелению российской экономики. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации.
Как отметил глава Минэкономразвития, в части сокращения теневой занятости и серых зарплат перед властями стоят постоянные задачи.
«В текущих условиях они поставлены гораздо более остро, и сейчас готовятся дополнительные мероприятия в этой связи», - подчеркнул Решетников.
Ранее министр заявил, что экономика РФ будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Смолин назвал бессмысленным бесплатное второе образование для врачей
- Российские войска поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
- Основатель SuperJob: Большинство россиян не заметит роста зарплат
- Дипломат назвал Казахстан «неудобной» площадкой для Зеленского
- Экономист предупредил о рисках не исполнить «социальный» бюджет в 2026 году
- Решетников: Изменений в работе самозанятых до 2028 года не планируется
- Песков заявил, что Москва прекрасно защищена средствами ПВО
- «Пострадали все!»: От Лукашенко снова ждут уступок после коллапса на границе с Польшей
- Иран признал повреждение ядерной инфраструктуры при ударах США
- В России кабмин готовит дополнительные меры по обелению экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru