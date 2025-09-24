«Пострадали все!»: От Лукашенко снова ждут уступок после коллапса на границе с Польшей
Железная дорога через Белоруссию сегодня является единственной веткой, связывающей КНР и ЕС, так что от закрытия Польшей границы с Белоруссией пострадали все, заявил НСН Дмитрий Болкунец.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко может сделать некоторые шаги для того, чтобы решить вопрос блокировки границы с Польшей после общения с соратником Си Цзиньпиня. Об этом НСН рассказал беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Польша решила открыть границу с Белоруссией. Пограничные пункты пропуска для пассажирского и грузового транспорта возобновят работу в ночь на 25 сентября, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с 12 сентября на фоне российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Границу закрывали бессрочно. Болкунец отметил, что эта ситуация стала прецедентом.
«Это второй случай, когда граница глобально закрывается для грузов и населения и, по-моему, первый в послевоенной истории в белорусско-польских отношениях. Это прецедент, который делает возможными подобные методы в перспективе для регулирования каких-то сложных вопросов. Полагаю, что могут быть некоторые уступки, учитывая, что вчера один из соратников Си Циньпина был в Минске и встречался с Лукашенко. Надо понимать, что Лукашенко никогда ничего не делает под давлением. В прошлом году, когда Польша на двое суток перекрывала грузы для автомобилей и железной дороги, Лукашенко пошел на некоторые уступки, в частности, снизил миграционный кризис, начал отпускать первых политических соперников. Я не исключаю, что и сейчас Лукашенко сделает какие-то шаги для того, чтобы попытаться это урегулировать. Разница между торговлей Китая с Польшей и с Беларусью больше, чем в 10 раз. Так что тут Китай может занимать роль более весомого экономического партнера. Я полагаю, что какие-то развязки они здесь нашли», - рассказал он.
При этом Болкунец подчеркнул, что издержки в связи с этой ситуацией понесла не только Белоруссия, но и Европа, и Китай, и Казахстан.
«На сегодняшнее утро в Беларуси, по данным китайского информагентства, скопилось более 130 китайских поездов. Это огромный железнодорожный коллапс, который будут разруливать еще несколько недель. Ну и плюс Беларусь понесла некоторые потери в связи с поставкой удобрений в Китай, потому что она использует пустые поезда из Европы, чтобы загружать их своими товарами. Так что издержки здесь для всех: Не только для Польши и Евросоюза, но и для Китая, России, Казахстана, которые пользуются этой единственной на сегодняшний день веткой, связывающей КНР и Европейский союз», - подытожил он.
Ранее Лукашенко помиловал по просьбе президента США Дональда Трампа 14 иностранных заключенных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
