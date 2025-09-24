Экономист предупредил о рисках не исполнить «социальный» бюджет в 2026 году
Если дефицит бюджета не сократится к концу 2025 года, это создаст дополнительные риски для бюджета 2026 года, что не получится уложиться в параметры, заявил НСН Ярослав Кабаков.
Проект бюджета на 2026 года учитывает внешние риски, поэтому делается ставка на НДС, а не на доходы от нефти и газа, рассказал НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Министерство финансов внесло в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы. Среди изменений — повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при сохранении льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Кроме того, порог дохода, по достижении которого уплачивают НДС, снизят с 60 млн до 10 млн рублей. Обе меры Минфин в совокупности с новым налогом на игорный бизнес обосновал необходимостью финансирования обороны и безопасности.
«Дефицит бюджета у нас в любом случае запланирован. Но реальность бывает не такой прогнозируемой. Есть внешние шоки и ситуации, связанные с изменением цен. В ряде стран может потенциально проявиться рецессия, что может глобально повлиять на цены. В этом отношении расширение НДС – это опора, дополнительная страховка от волатильности. Мы делаем ставку не на нефтегазовые доходы. Мы должны дождаться окончания 2025 года, потому что у нас сейчас дефицит бюджета больше четырех триллионов. Много было авансированных выплат, поэтому дефицит должен сокращаться. Это покажет, насколько это отразится на исполнении бюджета 2026 года. Если дефицит не сократится, это создаст дополнительные риски для бюджета 2026 года, что мы не уложимся в параметры», - сказал Кабаков.
При этом экономист назвал проект бюджета вполне социальным.
«Бюджет охватывает социальные программы, учитывая, что мы видели сокращение многих программ в предыдущие годы, например, по льготной ипотеке. В социальной программе есть поддержка семей, акцент делается на этом, есть выплата для семей с двумя и более детьми. Проект бюджета достаточно социальный», - добавил собеседник НСН.
Бюджету необходимо использовать все возможные инструменты, но дополнительные обязательства должны взять на себя не потребители, а бизнес, рассказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в разговоре с НСН.
