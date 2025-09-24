Проект бюджета на 2026 года учитывает внешние риски, поэтому делается ставка на НДС, а не на доходы от нефти и газа, рассказал НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Министерство финансов внесло в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы. Среди изменений — повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при сохранении льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Кроме того, порог дохода, по достижении которого уплачивают НДС, снизят с 60 млн до 10 млн рублей. Обе меры Минфин в совокупности с новым налогом на игорный бизнес обосновал необходимостью финансирования обороны и безопасности.