Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ

Перебои со светом наблюдаются в нескольких районах Курской области В Кремле ответили президенту США, назвавшему Россию «бумажным тигром» Минфин: Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы сбалансированный и устойчивый Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России Домохозяйка из Московской области выиграла в лотерею 56 млн рублей