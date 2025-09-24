Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ

Полпред президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александр Гуцан стал новым генеральным прокурором страны. Соответствующий указ российского лидера Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Гуцана Александра Владимировича Генеральным прокурором... освободив его от занимаемой должности», - отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Гуцан сменил на посту генпрокурора Игоря Краснова, которого назначили председателем Верховного суда РФ, отмечает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
