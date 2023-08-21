Россиянин рассказал, как сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных

Освобождённый из плена на Украине Виктор Раидин, который был призван по мобилизации из Красноярска, заявил, что сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных, сообщает РИА Новости.

Эрдоган рассказал о переговорах по обмену пленными между Москвой и Киевом

По словам мужчины, сотрудники службы заставляли военнопленных звонить своим близким и просить их перевести деньги. Они мотивировали это тем, что если перевод не придет, то их убьют. Были случаи, когда родственники перечисляли деньги, однако это не меняло ситуации.

Ранее голодные солдаты Украины переплыли Днепр для сдачи в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПленныеУкраинаСБУ

Горячие новости

Все новости

партнеры