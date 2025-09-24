Песков заявил, что Москва прекрасно защищена средствами ПВО
Удары беспилотников ВСУ по Москве направлены на «пиар-эффект», город защищен средствами ПВО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК.
Как отметил представитель Кремля, Киев перед встречей с президентом США Дональдом Трампом пытался доказать, что он «эффективно и громко» ведет боевые действия.
«С точки зрения военного какого-то эффекта и достижения военных целей - оперирование беспилотниками, нападение на Москву, которая прекрасно... защищена средствами ПВО, на другие [российские] города, которые защищены, - это скорее носит такой пиар-эффект», - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что украинские войска активизируются перед громкими политическими событиями, пытаясь убеждать в своей эффективности Европу - главных доноров Киева.
Ранее стало известно, что за вечер 22 сентября и ночь 23 сентября ПВО уничтожила 32 летевших на Москву беспилотника, пишет «Свободная пресса».
