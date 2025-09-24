ВСУ попытались атаковать Россию воздушными шарами со взрывчаткой
Украинские военные попытались атаковать российские регионы при помощи нескольких десятков метеорологических воздушных шаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Согласно данным Минобороны, подобные единичные атаки фиксировались осенью прошлого года.
«По состоянию на утро среды, в нескольких субъектах зафиксировано более 30 инцидентов с участием воздушных метеорологических шаров», - указал источник.
По его словам, устройства были оснащены взрывчаткой. Все шары нейтрализовали.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 24 сентября над Россией уничтожили 70 дронов ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
