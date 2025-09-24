Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» впервые пройдет в Минске. Об этом сообщает RT.

Смотр состоится с 26 по 27 сентября. Зрителям представят шесть фильмов о ситуации в Донбассе и специальной военной операции, которые были сняты авторами RTД и белорусскими документалистами.

Показы пройдут в Национальной библиотеке Белоруссии в столице республики. Перед началом мероприятий запланирована передача сборников «ПоэZия русской зимы» в фонд национальной библиотеки. Также книги передадут во все библиотеки Белоруссии.

На церемонии открытия будут выступать поэты Александр Антипов и Динара Керимова. Фестиваль начнется с премьеры RT «Донбасс. Без права голоса». Героями фильма стали европейские журналисты, чьи репортажи из Донбасса запретили на Западе.

Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» проводится при поддержке «Русского дома» в Минске.

