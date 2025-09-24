В России ожидается поток мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш, заявил «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, демографическая база этих стран позволяет формировать крупные группы трудовых мигрантов, которые будут готовы поехать на долгосрочные контракты. Лянге допустила, что такие трудовые мигранты могли бы найти работу в строительной отрасли.

«Скорее всего, главные лоббисты приезда мигрантов к нам – это строительный сектор. Допускаю, что именно в нем могли бы найти работу мигранты из Непала, Вьетнама и Бангладеш. Никто не может сказать, какой дефицит трудовых ресурсов наблюдается в России на самом деле. Все органы власти предоставляют разные цифры. При этом решать проблему дефицита можно разными путями. Например, за счет повышения интенсивности труда, роботизации, автоматизации. Это нормальный путь, предполагающий повышение квалификации граждан России. Либо можно завести людей из других стран», - рассказала она.