Трудовые городки: Где в России поселят мигрантов из Непала
Языковой барьер осложнит адаптацию в России для мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш, сказала НСН Маргарита Лянге.
Трудовые мигранты из Непала, Вьетнама и Бангладеш в России скорее будут жить в рамках закрытых сообщества, что приведет к созданию обособленных миграционных городков, заявила в эфире НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
В России ожидается поток мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш, заявил «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, демографическая база этих стран позволяет формировать крупные группы трудовых мигрантов, которые будут готовы поехать на долгосрочные контракты. Лянге допустила, что такие трудовые мигранты могли бы найти работу в строительной отрасли.
«Скорее всего, главные лоббисты приезда мигрантов к нам – это строительный сектор. Допускаю, что именно в нем могли бы найти работу мигранты из Непала, Вьетнама и Бангладеш. Никто не может сказать, какой дефицит трудовых ресурсов наблюдается в России на самом деле. Все органы власти предоставляют разные цифры. При этом решать проблему дефицита можно разными путями. Например, за счет повышения интенсивности труда, роботизации, автоматизации. Это нормальный путь, предполагающий повышение квалификации граждан России. Либо можно завести людей из других стран», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, возможно Россия пойдет по пути Южной Кореи и арабских стран, создав городки для мигрантов.
«Возможно предполагается, что из-за языковых различий не будет проблем, которые есть у нас с приезжими из республик бывшего СССР. Мигрантам из Непала, Вьетнама и Бангладеш будет намного сложнее адаптироваться, и они будут жить закрытыми анклавами. Такая практика есть в Южной Корее, в арабских странах. Там трудовые мигранты не выходят за пределы того места, где им определено жить. Это городки для мигрантов, в которых есть необходимое. Людям доступен один маршрут - на рабочее место и обратно. Возможно, предполагается такая практика, но посмотрим», - отметила Лянге.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что проблема нехватки рабочих рук в России искусственно раздута, поэтому модель возвратной миграции представляет собой шаг в верном направлении.
