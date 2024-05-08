Российские военные уничтожили очередной Bradley

Российские военные уничтожили под Авдеевкой БМП Bradley, сообщает телеканал «360».

На улицах Москвы заметили трофейные Bradley, Marder и БТР М113

Бронемашину затрофеили в ходе наступления к Новопокровскому на Авдеевском направлении.

БМП задымилась после удара. О судьбе экипажа ничего неизвестно.

Ранее «Курганмашзавод» заявил, что БМП-3 превосходит по эффективности Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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