Сестры Уильямс выступят на Уимблдоне в парном разряде

Отмечается, что Серена Уильямс получила специальное приглашение (wild card). Вместе со своей сестрой Винус она сыграет в парном разряде.

У представительниц США на двоих 12 побед на Уимблдоне в одиночном разряде. Серена выигрывала турнир семь раз, Винус - пять.

Ранее Серена Уильямс одержала победу в первом матче после возвращения в профессиональный спорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

