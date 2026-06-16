Сестры Уильямс выступят на Уимблдоне в парном разряде
16 июня 202616:23
Алексей Филимонов
Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят на Уимблдоне-2026. Об этом сообщили организаторы турнира.
Отмечается, что Серена Уильямс получила специальное приглашение (wild card). Вместе со своей сестрой Винус она сыграет в парном разряде.
У представительниц США на двоих 12 побед на Уимблдоне в одиночном разряде. Серена выигрывала турнир семь раз, Винус - пять.
Ранее Серена Уильямс одержала победу в первом матче после возвращения в профессиональный спорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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