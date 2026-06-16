Учительница Путина заявила, что в школе он был «закрытым» лидером

Она отметила, что будущий глава государства в школе никогда не предлагал свою кандидатуру на голосование на выборах на какие-либо руководящие учебные посты, а лидером он был, так как «его коллектив считал таким».

«Он был закрытым лидером, он напоказ себя никогда в жизни не выставлял», — сказала педагог.

Ранее Гуревич выпустила мемуары о школьных годах российского лидера под названием «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

