На улицах Москвы заметили трофейные Bradley, Marder и БТР М113

Иностранные трофейные боевые машины Bradley, Marder и БТР М113, заметили на улицах Москвы, сообщает РИА Новости.

Российский танк поразил БМП Bradley ВСУ с дистанции 9,5 км

Они были захвачены российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции.

В настоящее время боевые машины и другая западная военная бронетехника ожидают разгрузки. Боевые машины привезли на Поклонную гору.

Ранее стало известно, что трофейный Leopard ВСУ вывозят из зоны спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаСпецоперация

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