На улицах Москвы заметили трофейные Bradley, Marder и БТР М113
24 апреля 202405:17
Иностранные трофейные боевые машины Bradley, Marder и БТР М113, заметили на улицах Москвы, сообщает РИА Новости.
Они были захвачены российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции.
В настоящее время боевые машины и другая западная военная бронетехника ожидают разгрузки. Боевые машины привезли на Поклонную гору.
Ранее стало известно, что трофейный Leopard ВСУ вывозят из зоны спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сестра Ким Чен Ына: США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР
- Байден рассчитывает возобновить поставки оружия Украине на текущей неделе
- РПЦ: Необходимо ввести наказание за ложные доносы на семью
- На улицах Москвы заметили трофейные Bradley, Marder и БТР М113
- В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины
- СМИ: Замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке»
- В Воронежской области уничтожили еще один украинский беспилотник
- Столтенберг: Истребители F-16 усилят ПВО Украины
- Сунак заявил, что оборонная промышленность Британии перейдет в режим войны
- Минздрав РФ объяснил ограничение продажи раствора йода
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru