«Курганмашзавод»: БМП-3 превосходит по эффективности Bradley
В России провели анализ трофейной боевой машины пехоты Bradley американского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя исполнительного директора «Курганмашзавода», входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», Романа Хромова.
Он заявил, что отечественная БМП-3 превосходит Bradley по огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту американскую БМП. Из систем вооружений у Bradley имеется только автоматическая пушка 25-мм. Для того, чтобы машина могла плавать, необходимо предварительно провести подготовку. При этом БМП-3 может преодолеть водные преграды.
Ранее армия России уничтожила большую часть Bradley из-за просчетов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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