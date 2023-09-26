Российские военные поразили место сбора ракет ВСУ

Российские военные поразили место производства украинских ракет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Его слова приводит газета АВС.

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«К сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», - заявил Данилов.

Накануне Минобороны России сообщило, что истребители Су-34 поразили пункты управления БПЛА ВСУ. Заявление ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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