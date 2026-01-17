Российские средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили 24 украинских дронах над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военные уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ

Такое число БПЛА сбили в период с 12:00 до 15:00.

Так, 18 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще пять – над Курской областью и еще один – над территорией Орловской области.

Ранее над территорией России уничтожили 23 беспилотника ВСУ самолетного типа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
