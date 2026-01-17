Российские средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ
17 января 202616:07
Российские средства ПВО уничтожили 24 украинских дронах над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Такое число БПЛА сбили в период с 12:00 до 15:00.
Так, 18 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще пять – над Курской областью и еще один – над территорией Орловской области.
Ранее над территорией России уничтожили 23 беспилотника ВСУ самолетного типа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ
- Появились детали отменённого продолжения «Игры престолов» про Джона Сноу
- При взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье пострадали восемь посетителей
- Правительство утвердило время ожидания скорой помощи
- Новая схема мошенничества появилась после поражения Долиной в суде
- В «Роскосмосе» назвали сроки начала производства аналога Starlink
- В театре МХТ имени Чехова простились с Игорем Золотовицким
- В РСТ рассказали, как бороться с «кражами личностей туристов»
- СМИ: Заслуженная артистка РФ Ненашева госпитализирована с нестабильной стенокардией
- Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru