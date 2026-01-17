Военные уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 99 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Дроны ликвидировали минувшей ночью с 23.00 до 07.00 мск

Военные сбили 47 беспилотников над водами Черного моря, 29 – в Белгородской области, 12 – в Курской. Еще по четыре БПЛА ликвидировали в Ростовской и Астраханской областях, два – над Крымом, один – над Азовским морем.

Ранее над территорией России уничтожили 23 беспилотника ВСУ самолетного типа.

