Военные уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ
17 января 202607:29
Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 99 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Дроны ликвидировали минувшей ночью с 23.00 до 07.00 мск
Военные сбили 47 беспилотников над водами Черного моря, 29 – в Белгородской области, 12 – в Курской. Еще по четыре БПЛА ликвидировали в Ростовской и Астраханской областях, два – над Крымом, один – над Азовским морем.
Ранее над территорией России уничтожили 23 беспилотника ВСУ самолетного типа.
