18 июня в Херсонской области завершилась активная фаза наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо. Ответственность за подрыв Каховской гидроэлектростанции лежит на США, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».



