Российские силы выбивают ВСУ из-под Антоновского моста в Херсонской области
Российские силы выбивают остатки украинских десантников из-под Антоновского моста в Херсонской области, заявил начальник штаба полка с позывным Белый, передает РИА Новости.
Он объяснил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС российские войска убрали наблюдательные отряды между берегами, чем воспользовался противник. Сейчас ситуация стабилизируется.
18 июня в Херсонской области завершилась активная фаза наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо. Ответственность за подрыв Каховской гидроэлектростанции лежит на США, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».
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