Российские силы отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении
На Донецком направлении грамотными действиями «Южной» группировки войск отражены 30 атак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что на данном направлении было уничтожено 335 украинских военнослужащих, танк, буксируемая гаубица британского производства.
Ранее Вооруженные силы России также перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
Также российские силы начали продвижение вперед в сторону Северска, за Лисичанском в ЛНР, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий «Радиоточке НСН». Он рассказал о тактике бойцов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru