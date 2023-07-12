Российские силы отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении

Ранее Вооруженные силы России также перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Также российские силы начали продвижение вперед в сторону Северска, за Лисичанском в ЛНР, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий «Радиоточке НСН». Он рассказал о тактике бойцов.

