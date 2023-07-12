Российские силы отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении грамотными действиями «Южной» группировки войск отражены 30 атак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что на данном направлении было уничтожено 335 украинских военнослужащих, танк, буксируемая гаубица британского производства.

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Ранее Вооруженные силы России также перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Также российские силы начали продвижение вперед в сторону Северска, за Лисичанском в ЛНР, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий «Радиоточке НСН». Он рассказал о тактике бойцов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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