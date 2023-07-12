Пушилин: Российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Он отметил, что на данном направлении российские военнослужащие подтянули свои резервы. Также наступление российских сил началось на Авдеевском направлении, добавил он.

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Ранее врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военные продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях. Он отметил, что активная оборона начинает давать положительные результаты. По словам Гагина, украинские военные теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь об оборону войск России.

До этого начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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