Ранее врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военные продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях. Он отметил, что активная оборона начинает давать положительные результаты. По словам Гагина, украинские военные теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь об оборону войск России.

До этого начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

