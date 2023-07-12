Пушилин: Российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что на данном направлении российские военнослужащие подтянули свои резервы. Также наступление российских сил началось на Авдеевском направлении, добавил он.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военные продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях. Он отметил, что активная оборона начинает давать положительные результаты. По словам Гагина, украинские военные теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь об оборону войск России.
До этого начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, передает «Радиоточка НСН».
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