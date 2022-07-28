Российские силовики задержали в Херсоне украинских агентов, корректирующих огонь ВСУ

Российские силовые структуры вскрыли в Херсоне группу украинских агентов, которые обеспечивали корректировку огня артиллерии ВСУ по подразделениям российских войск в области, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в одной из силовых структур РФ.

Британский спецназ провел обучение ВСУ для штурма острова Змеиный

Агента удалось задержать при попытке съемки военного объекта. Мужчина сообщил, что группой руководила женщина. За переданную информацию о координатах размещения подразделений ВС РФ ему заплатили 550 гривен (около 1,4 тыс. рублей).

Сведения после перепроверки СБУ и ГУ разведки Минобороны Украины передавались военным с целью нанесения точечных ракетных ударов по личному составу и военной техники российских войск.

Как сообщалось ранее, боевой дух украинской армии снижается из-за набора новобранцев, которые не желают участвовать в боевых действиях. Однако по данным киевских властей, до сих пор в ряды ВСУ призывали только имеющих военный опыт или особые навыки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры