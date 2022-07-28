Российские силовики задержали в Херсоне украинских агентов, корректирующих огонь ВСУ

Агента удалось задержать при попытке съемки военного объекта. Мужчина сообщил, что группой руководила женщина. За переданную информацию о координатах размещения подразделений ВС РФ ему заплатили 550 гривен (около 1,4 тыс. рублей).

Сведения после перепроверки СБУ и ГУ разведки Минобороны Украины передавались военным с целью нанесения точечных ракетных ударов по личному составу и военной техники российских войск.

Как сообщалось ранее, боевой дух украинской армии снижается из-за набора новобранцев, которые не желают участвовать в боевых действиях. Однако по данным киевских властей, до сих пор в ряды ВСУ призывали только имеющих военный опыт или особые навыки.

