Российские силовики задержали в Херсоне украинских агентов, корректирующих огонь ВСУ
Российские силовые структуры вскрыли в Херсоне группу украинских агентов, которые обеспечивали корректировку огня артиллерии ВСУ по подразделениям российских войск в области, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в одной из силовых структур РФ.
Агента удалось задержать при попытке съемки военного объекта. Мужчина сообщил, что группой руководила женщина. За переданную информацию о координатах размещения подразделений ВС РФ ему заплатили 550 гривен (около 1,4 тыс. рублей).
Сведения после перепроверки СБУ и ГУ разведки Минобороны Украины передавались военным с целью нанесения точечных ракетных ударов по личному составу и военной техники российских войск.
Как сообщалось ранее, боевой дух украинской армии снижается из-за набора новобранцев, которые не желают участвовать в боевых действиях. Однако по данным киевских властей, до сих пор в ряды ВСУ призывали только имеющих военный опыт или особые навыки.
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