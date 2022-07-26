СМИ объяснили падение боевого духа украинских войск

Боевой дух украинской армии снижается из-за набора новобранцев, которые не желают участвовать в боевых действиях. Об этом пишет The New York Times.

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«Некоторые из получателей повесток говорят, что им никогда не давали выбора, <…> в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими», — отмечается в материале.

Издание указывает, что, по данным киевских властей, до сих пор в ряды ВСУ призывали только имеющих военный опыт или особые навыки. Однако, пишет NYT, призыв мог быть не таким избирательным, сам процесс «окутан тайной, а стандарты, применяемые к каждому этапу, малопрозрачны».

В материале отмечается, что за время российской спецоперации «чувство единства» в ВСУ ослабевает, сообщает телеканал «360». По словам одного из солдат, в украинской армии «слишком мало» людей, и им «психологически очень тяжело». Кроме того, военнослужащие нередко сталкиваются с кумовством, коррупцией, дезертирством командиров, проблемами со снабжением, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеВСУУкраина
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