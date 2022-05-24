Российские саперы полностью разминировали Мариупольский порт
Минобороны РФ заявило о полном разминировании Мариупольского морского порта. Саперы проверили 134 сооружения и 32 судна. Всего на территории порта обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил Telegram-канал военного ведомства.
Также российские саперные подразделения разминировали участки побережья Азовского моря, прилегающие к морскому порту Мариуполя.
Ранее вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Азовское море изменило свой статус, став морем совместного пользования России и Донецкой народной республики. Крымский постпред считает, что Украина потеряет доступ к Азовскому морю и прилегающей акватории после определения статуса Херсонской и Запорожской областей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Телеведущий Соловьёв снова жёстко раскритиковал губернатора Куйвашева
- Премьер Санчес заявил, что Испания готова заменить Европе газ из России
- Российские саперы полностью разминировали Мариупольский порт
- Госдума увеличит размеры сборов за тюнинг
- В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Рашкина
- Генсек ООН: Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком»
- Сергей Шнуров высмеял возрождение «Москвича»
- В KFC начали вместо Pepsi продавать газировку «Черноголовка»
- Сборная России по футболу проведёт серию товарищеских матчей в сентябре
- Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман на севере ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru