Российские саперы полностью разминировали Мариупольский порт

Минобороны РФ заявило о полном разминировании Мариупольского морского порта. Саперы проверили 134 сооружения и 32 судна. Всего на территории порта обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил Telegram-канал военного ведомства.

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Также российские саперные подразделения разминировали участки побережья Азовского моря, прилегающие к морскому порту Мариуполя.

Ранее вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Азовское море изменило свой статус, став морем совместного пользования России и Донецкой народной республики. Крымский постпред считает, что Украина потеряет доступ к Азовскому морю и прилегающей акватории после определения статуса Херсонской и Запорожской областей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мариуполь
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