Постпред Крыма: Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР

Азовское море изменило свой статус, став морем совместного пользования России и Донецкой народной республики. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

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Как отметил политик, специальная военная операция России позволила ДНР выйти к Мариуполю и освободить занятую украинскими силами южную часть республики, обеспечив таким образом себе выход к Азовскому морю.

«Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Крымский постпред считает, что Украина потеряет доступ к Азовскому морю и прилегающей акватории после определения статуса Херсонской и Запорожской областей, пишет Газета.ру.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что из-за российской спецоперации НАТО потеряла возможность выйти к Азовскому морю и закрепиться в этом регионе, напоминает Ura.ru.

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ТЕГИ:Азовское МореРоссияДНР
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