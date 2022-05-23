Постпред Крыма: Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР

Как отметил политик, специальная военная операция России позволила ДНР выйти к Мариуполю и освободить занятую украинскими силами южную часть республики, обеспечив таким образом себе выход к Азовскому морю.

«Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Крымский постпред считает, что Украина потеряет доступ к Азовскому морю и прилегающей акватории после определения статуса Херсонской и Запорожской областей, пишет Газета.ру.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что из-за российской спецоперации НАТО потеряла возможность выйти к Азовскому морю и закрепиться в этом регионе, напоминает Ura.ru.

