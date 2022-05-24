Офицер ДНР рассказал, почему сдались бойцы с «Азовстали»

Военный провел журналистов издания по подземным помещениям комбината на глубине пяти этажей. В коридорах убежища обнаружили много бутылок с питьевой водой, еду в «нормальных количествах», запечатанные коробки с боеприпасами, отмечает телеканал «360». Донбасские военные пришли к выводу, что противник сдался из-за морально-психологического состояния, украинских силовиков «додавили».

«Я был участником и видел, как они сдавались. Это было не какое-то освобождение, а позорная сдача в плен. Они выходили, давали свое оружие и уходили», — сообщил офицер.

