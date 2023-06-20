Российские разведчики уничтожили на авдеевском направлении технику ВСУ
20 июня 202306:47
Разведчики России показали на авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику Украины производства стран НАТО, сообщает РИА Новости.
На появившемся видео видны несколько подбитых бронетранспортеров. Они были уничтожены с начала лета во время отражения украинского контрнаступления.
Ранее американский предприниматель Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил о провале контрнаступления украинской армии и предстоящем поражении США на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru