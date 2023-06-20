Российские разведчики уничтожили на авдеевском направлении технику ВСУ

МВД предложило замораживать расходы со счетов подозреваемых в кибермошенничестве до 10 дней без решения суда

В западной части Украины объявлена воздушная тревога

Кулеба сказал, что он продолжит заявлять о нехватке оружия, пока конфликт с Россией не будет завершен

Ммллиардер Хэмиш Хардинг был на борту батискафа, который пропал во время экскурсии к месту гибели «Титаника»

Гол Головина вошел в список номинантов на звание лучшего по итогам сезона чемпионата Франции