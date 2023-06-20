Российские разведчики уничтожили на авдеевском направлении технику ВСУ

Разведчики России показали на авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику Украины производства стран НАТО, сообщает РИА Новости.

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На появившемся видео видны несколько подбитых бронетранспортеров. Они были уничтожены с начала лета во время отражения украинского контрнаступления.

Ранее американский предприниматель Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил о провале контрнаступления украинской армии и предстоящем поражении США на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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