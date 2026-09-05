Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем неожиданно закрыли

Ситуация выглядит особенно парадоксальной с учётом достижений шоу: оно стало абсолютным лидером Prime Video по числу номинаций на «Эмми» в текущем году — всего их 11. Признание получили и отзывы аудитории с профессиональным сообществом: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал набрал 92% от критиков и 90% от зрителей.

В основе «Паука‑нуар» — вселенная комиксов Marvel. История рассказывает о Бене Рейли — частном сыщике с непростым прошлым, который пытается удержаться на плаву в Нью‑Йорке эпохи 1930‑х. Тяжёлая личная трагедия вынуждает его столкнуться с тенями минувших лет. Прежде Рейли был известен как супергерой Паук — борец с преступностью, но долгие годы сознательно дистанцировался от этой стороны своей жизни. Поворотным моментом становится очередное загадочное расследование: оно заставляет героя заново осмыслить собственную идентичность и ту ответственность, которую он, как думал, оставил позади.

Ранее Кейдж заявил, что лучше остальных Человека-паука в кино сыграл актёр Эндрю Гарфилд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

