Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины

Западные страны раскручивали тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран НАТО, заявил директор СВР Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, некоторые члены НАТО уже «устали» от Украины.

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Он также заявил, что военные аналитики на Западе выражают серьезные сомнения в успехе контрнаступления Украины.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов завил, что контрнаступление украинской армии может продлиться еще месяц-полтора. При этом он считает, что западные страны будут давить на Украину, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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