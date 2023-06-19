Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
Западные страны раскручивали тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран НАТО, заявил директор СВР Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.
По его словам, некоторые члены НАТО уже «устали» от Украины.
Он также заявил, что военные аналитики на Западе выражают серьезные сомнения в успехе контрнаступления Украины.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов завил, что контрнаступление украинской армии может продлиться еще месяц-полтора. При этом он считает, что западные страны будут давить на Украину, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru